27. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig vom 22.-25.5.2018

Das Beste am Wave-Gotik-Treffen aber war seine einzigartige, magische Atmosphäre, die man überall in Leipzig spüren konnte und das wunderbare WIR-Gefühl.

Auch in diesem Jahr gab es in der “Runden Ecke” wieder eine Ausstellung und Führungen zu “Gruftis, Punks und Co. – Alternative Jugend im Visier der Stasi”. Wer sich im SED-Staat schwarze Klamotten anzog, die Haare hochtoupierte und The Cure oder Depeche Mode hörte, geriet schnell ins Visier der Staatssicherheit.

Das Wetter war, bis auf die Wolken am Freitag, sehr schön. Es war nicht zu kalt und nicht zu heiß, also das perfekte WGT-Wetter.

Zum bereits 27.Wave-Gotik-Treffen erwartete Leipzig auch in diesem Jahr wieder ca. 20.000 vorrangig schwarz gekleidete Gäste aus aller Welt, ob aus Skandinavien, Mexiko oder den USA. Wie WGT-Pressesprecher Cornelius Brach am Pfingstmontag mitteilte, war es ein friedliches Festival. Letztendlich kamen wohl um die 21.000 Gäste wieder nach Leipzig und einige mehr, die das WGT wirklich nur zum Treffen mit Gleichgesinnten nehmen wollen und auf das Bändchen verzichteten. Bei rund 200 Bands reichte die Musik von klassischen isländischen Gesängen über Nordic Ritual Folk bis hin zu Post Punk. Die Konzerte und Veranstaltungen des WGT fanden an ca. 54 Orten statt, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, so etwa in den altehrwürdigen Gemäuern der Moritzbastei, in der neo-antiken Kuppelhalle Volkspalast und im Schauspielhaus. Nach dem großen Interesse vieler WGT-Gäste in den letzten Jahren, gab es auch diesmal wieder wundervolle klassische Musik zu erleben, sogar Opernvorstellungen konnte man beim WGT besuchen wie zum Beispiel das Orgel- und Chorkonzert: „Französische Kathedralmusik des 19. und 20. Jahrhunderts“, „Veni creator – ein Pfingsthymnus“ und „West Side Story“ – Musical in zwei Akten nach einer Idee von Jerome Robbins.

Vor dem Agra Gelände oder aber auch in der Stadt fand man leider wieder zu viele Fotografen, was schon einem Spießrutenlauf glich und viele Gäste des WGT´s es nicht gut fanden, ungefragt fotografiert zu werden! Wir haben natürlich die Gäste, von denen wir Fotos gemacht haben gefragt und hoffen, dass sie ihre Fotos hier auf Uselinks finden.

Am Donnerstag reisten wir von Berlin aus an und ließen es ruhig angehen. Check In im Lindner Hotel und auf Dani warten, da sie dieses Jahr auch in diesem Hotel war. Annie und Pat reisten am Freitag an und somit waren die Gothic Linders komplett ;-)!

Nach einem sehr guten Frühstück in unserem Lindner Hotel ging es für uns gleich los. Heute war der Clara-Zetkin-Park schon vor dem offiziellen Beginn 15 Uhr gegen 13 Uhr sehr gut gefüllt. Gegen 13:45 Uhr hatten das Duo „Goethes Erben“ eine n geheimen Auftritt auf improvisierter Bühne und wurden bejubelt.

In selbstgeschneiderte Barockkleider und Anzügen kamen viele Besucher zum Park zum viktorianischen Picknick. Pressesprecher Brach schätzte, dass bis zu 8.000 Menschen allein zum Picknick kamen – ein neuer Besucherrekord. Brach führte den Andrang darauf zurück, dass für das viktorianische Picknick keine Eintrittsbändchen nötig sind. Das gilt auch für den Mittelaltermarkt im heidnischen Dorf auf dem Agra-Gelände und den Südfriedhof, die ebenfalls gut besucht wurden.

15:00 Uhr waren wir auf dem Weg in den Blauen Salon zur Lesung von Markus Heitz und trafen ihn auf dem Weg dorthin, so dass wir den Salon nicht suchen mussten. Das Central Kabarett wurde um einen weiteren Veranstaltungsraum mit exklusivem Ambiente erweitert. Bis zu 200 Personen finden ihren Platz in diesem multifunktional gestalteten blauen Salon. Der „Blaue Salon“ ist die Event-Location im Leipziger Zentrum, im historischen König-Albert-Haus, direkt am Marktplatz mit seinem unvergleichlichen Ausblick auf den Leipziger Markt und das Alte Rathaus. Leider für manch eine Lesung mit z.B. Christian von Aster und Lydia Benecke auf dem WGT viel zu klein. Ca. 15:45 Uhr begann Markus mit einer lustigen Einleitung zu seinen Büchern und sich selbst seine Lesung. Er las aus „Die Klinge des Schicksals“, aus Doors, einen 3 Teiler, welcher im Herbst 2018 herauskommt. Infos dazu findet ihr unter: http://www.mahet.de/deutsch/projekte/doors/ . Daraus las er uns auch eine fantastische Kurzgeschichte „Das Klopfen an der Tür“…mein Favorit!

Dank unserer liebe Dani, ging es per Auto schnellstens in die Agra. Dort trafen wir auch Annie und Pat wieder und hatten unseren Spaß. In der Agra angekommen rockten The Eden House gegen 19:00 Uhr die Bühne. The Eden House sind ein musikalisches Kollektiv, das bereits mit einer atemberaubenden Anzahl an virtuosen Sängern und Musikern kollaboriert hat. Unter dem Projekt erschienen bereits zwei Langspieler, sowie zwei Mini-Alben. The Eden House setzen sich im Kern zusammen aus dem Gitarristen Stephen Carey und dem Bassisten Tony Pettitt und Drummer Simon Rippin, die bereits mit ihrer Band Fields Of Nephilim größere Bekanntheit erlangen konnten.2017 wurde das Album „Songs For The Broken Ones“ veröffentlicht.

20:45 Uhr kamen endlich Seigmen aus Norwegen auf die Bühne. Meine Erwartungen erfüllten sich und sie waren mein WGT-Highlight für 2018! In ihrer Heimat Norwegen sind die Alternative-Rocker SEIGMEN seit den frühen Neunzigern legendär – mit ihren Shows füllten sie die größten Hallen. International bekam die Band leider nie die verdiente Aufmerksamkeit; vielleicht auch, da man vier Alben lang ausschließlich auf norwegische Texte setzte. Nun hatten sie ihren 1. Auftritt nach 20 Jahren als “Seigmen” in Deutschland.

Uns verzauberten an diesem Abend die Gitarren-Melodien und der melancholische Gesang von Fronter Alex Møklebust. Eine wunderbare Atmosphäre umgab die Agra-Halle und Seigmen wurde vom Publikum gebührend gefeiert.

Für uns, die bisher nur Zeromancer kannten, eine echte Überraschung und Entdeckung auf dem diesjährigen WGT. Leider konnte unsere Fotografin Betty einige der gemachten Fotos mit Weitwinkel nicht mehr bearbeiten, da anscheinend während der Aufnahmen die Speicherkarte einen Fehler hatte. Ausgerechnet bei Seigmen! Aber leider kann so etwas mal passieren, dass man Fotos verliert.

Um an diesem Abend auch noch Rome zu sehen, machten wir uns schnell auf in die Kuppelhalle des Volkspalastes. Eine kleine Enttäuschung für mich war, dass es keinen Fotograben gab und die Fotografen sich irgendwie an den Rand der vollen Kuppelhalle quetschen mussten. Aber trotz allem war es eine wunderbare Atmosphäre. In der Kuppelhalle des Volkspalastes spielte Rome gegen 22:30 Uhr, der Luxemburger Jerome Reuter mit Akustik- und E-Gitarre, teilweise starkem Schlagzeug und Synth-Klängen. Mit seiner präsenten Stimme bezauberte er das Publikum. Es klang wunderschön atmosphärisch und hinreisend im Stil wie er es selbst nennt des Chanson Noir.

Diesen und alle anderen Abende ließen wir mit unseren Freunden Dani, Annie und Pat an unserer Hotelbar mit dem WGT-Spezial ausklingen.