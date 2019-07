Árstíðir kommen mit ihrem besonderen Weihnachtsevent zurück auf die Bühnen Europas!

Die kommende Tour, welche die Band quer durch Europa bringt, fängt Ende November an und wird bis kurz vor Weihnachten andauern.





Árstíðir kommentiert: „Seit 2008 spielen wir in Island jedes Jahr unsere besonderen Weihnachtsevents im Dezember. Wir kombinieren unsere Musik mit isländischen und nordischen Weihnachtsliedern und arrangieren sie speziell für diesen Anlass. Das Lied, das die meisten unserer Zuhörer kennen ist unsere Version der isländischen Hymne „Heyr, himna smiður“, welche ein Höhepunkt unserer Konzerte ist. Diese Konzerte sind bei unseren Fans zu Hause und im Ausland eine geliebte Tradition geworden, für die sie bis nach Reykjavík reisen. Nun bringen wir die Show im Dezember auf Reisen um ganz Europa in diese Tradition einzuschließen.