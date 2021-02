Aircrash Bureau melden sich nach 8 Jahren stille.

„Herzschlag“ ist die neue, limitierte, 8-Track EP der ehemaligen Zoth Ommog Formation „Aircrash Bureau“ um Sänger und Mastermind Stephan Kessler. Mit der Single „Zerstörer der Welt“ und dem dazugehörigen Album „Pack Leader“, hatte Kessler sich 2013 bereits eindrucksvoll zurückgemeldet. Musikalisch sind „Aircrash Bureau“ in der puristischen, teils technoiden Electronic Body Music in Tradition von Bands wie DAF, Die Krupps oder Front 242 verwurzelt. „Herzschlag“ ist in vielen Facetten somit auch eine klare Reminiszenz and eben jene Vorbilder. Der deutsche, eindringliche Text fräst sich in den Gehörgang, die Beats sind treibend und der Blick geht auf die Tanzfläche.

Mit „Still“ findet sich ein weitere sehr DAF-esquer Titel auf der limitierten „Herzschlag“ EP, die mit Neuinterprätationen von „Herzschlag” durch völlig unterschiedliche, elektronischen Soundtüftlern wie „NZ”, “Frame Of Mind“ oder “Ruined Conflict” angereichert werden und eindrucksvoll veranschaulichen, wie unterschiedlich ein Song ausgearbeitet werden kann. Eine vollgepackte, 8-Song EP, die als Vorbote zum kommenden Album angesehen werden darf. Pure, raw and driving… Aircrash Bureau!