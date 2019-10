Amber Teaser`s “Human Ritual”

Amber Teaser ist eine Elektrokombo aus Taranto (Italien), der Stadt der Stahlmeer- und Bernsteinbeleuchtung.

Mal melodisch, mal rasselnd, ist das kommende Album Human Ritual eine Mischung aus Synthpop, Italo-Disco mit einem Hauch von Kraftwerk und Tremolopicking-Fuzzy-Gitarren, die eine elegante Industrielle Stimmung erzeugen.

“Industrialpop….und der Begriff Industrial bezieht sich nicht auf das musikalische Genre, sondern auf den industriellen Sektor unserer Stadt”.

Die CD enthält unter anderem den Song “Dioxine”, der auf Monchesque Cold Guitarren und Space Synth Sequencer basiert, die Single “here”, den eleganten Synthpop Track “dancing in a restaurant” und das tanzbare “go out from this chaos”.

