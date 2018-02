Amphi Festival 2018 komplett mit Joachim Witt, Qntal, In The Nursery & vielen weiteren

Wie könnte der Februar besser starten als mit neuen Bandankündigungen zum Amphi Festival? Die letzten acht Bands für 2018 stehen fest und vom “Goldenen Reiter” bis zum nietenbeschlagenen Kapuzenmann, vom Kultrock zum Bondagepop lassen wir es nochmal krachen. Freut euch auf:

Joachim Witt

Qntal + In The Nursery

Whispers In The Shadow + Priest

ES23 + Scheuber + Rroyce





XIV. AMPHI FESTIVAL 2018

28. – 29. Juli 2018 DE – Köln | Tanzbrunnen

AND ONE + ASP

OMD + OOMPH! + MONO INC. + AGONOIZE

MIDGE URE + GOETHES ERBEN + SOLAR FAKE + JOACHIM WITT

AESTHETIC PERFECTION + UNZUCHT + NEUROTICFISH + FUNKER VOGT

[:SITD:] + ASSEMBLAGE 23 + GRENDEL + QNTAL + IN THE NURSERY

GIRLS UNDER GLASS + [X]-RX + SHE PAST AWAY + LEBANON HANOVER

MAD SIN + THE CREEPSHOW + CENTHRON + GRAUSAME TÖCHTER

HELDMASCHINE + PERSEPHONE + KIEW + SOVIET SOVIET

WHISPERS IN THE SHADOW + A PROJECTION + CORDE OBLIQUE

PRIEST + FUTURE LIED TO US + ES23 + INTENT:OUTTAKE

SCHEUBER + SYNTHATTACK + RROYCE + LA SCALTRA

+ Rahmenprogramm in Vorbereitung!