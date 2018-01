Amphi Festival 2018 – OMD, Midge Ure und 3 weitere Künstler bestätigt!

Heute dreht der Veranstalter das Rad der Zeit zurück in die Hochphase der 80er Jahre. Eine Ära, in der wir Kassettenkinder (anstatt unserer Smartphones) noch gebannt mit dem kreisenden Zeigefinger über der Aufnahmetaste vor dem Radio ausharrten, bis sie endlich unser Lieblingslied spielten! Es war die große Zeit des Synthpop, des NewWave und jenem Schuss Avantgarde, der aus Pioniergeist eine Zeit der neuen Helden machte!

Activate javascript to view banner ad created with tweenui mobile banner maker

Bei Protain ist man sehr stolz euch mit OMD und MIDGE URE zwei jener außergewöhnlichen Künstler für das Amphi Festival 2018 ankündigen zu dürfen, die weltweit Musikgeschichte schrieben. Dazu wurden heute mit GRENDEL, GRAUSAME TÖCHTER und SYNTHATTACK noch drei frische Neuzugänge aus dem Industrial-Electro-Fach im Gepäck!

ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK, kurz OMD, meldeten sich 2017 mit dem Album THE PUNISHMENT OF LUXURY fulminant zurück. Darauf inszenierten Andy McCluskey, Paul Humphreys und Martin Cooper den charakteristischen OMD-Sound als Liebeserklärung an den Pioniergeist der Düsseldorfer Schule. Unvergessen sind natürlich die großen OMD-Klassiker: “Enola Gay”, “Souvenir”, “Secret”, “Sailing On The Seven Seas” und natürlich der Nummer 1 Hit “Maid Of Orleans”, der in Deutschland zur meistverkauften Single des Jahres 1982 wurde! Für uns ist es daher eine ganz besondere Ehre OMD 2018 auf dem Amphi Festival begrüßen zu dürfen.

Letzteres gilt uneingeschränkt auch für MIDGE URE. Der sympathische Schotte landete 2014 einen absoluten Coup, als er mit seinem Auftritt das Amphi-Publikum in seinen Bann zog! Ob als Mitbegründer von VISAGE (“Fade to Grey”), als Stimme von ULTRAVOX (“Hymn”, “Vienna”, “Dancing With Tears in My Eyes”) oder als Solokünstler (“Breathe”, “If I was”) – Midge Ure (OBE) ist ein wahrer Gentleman des Pop, der seine Popularität stets auch für soziale Zwecke einsetzt (“Live Aid”, “Band Aid”). So steigt die Vorfreude auf ein weiteres Amphi-Gastspiel dieses großartigen Künstlers und die damit verbundene Gänsehaut pur!

Zugegeben, nach diesen Giganten der 80er eine passende Überleitung zu finden ist gar nicht leicht. Dennoch lassen wir es uns nicht nehmen euch auch noch zwei “neuen Helden” der Gegenwart anzukündigen: den Anfang manchen GRENDEL. Das niederländische Harsh-Electro-Projekt um J.D. Tucker beschreitet auf dem 2017 erschienenen Werk “Age Of The Disposable Body” neue Wege und sorgt mit einer Weiterentwicklung, hin zu eingängigen Industrial-Pop-Elementen, für frischen Wind im Grendel-Universum!

Mit ihrer provokanten Mixtur aus Electropunk, Industrial und Performancekunst, sorgen GRAUSAME TÖCHTER für Aufsehen. Dabei sollte man sich von der mitunter fehlenden Verpackung nicht täuschen lassen. Unter der Haut brennt ein rebellisches Feuer, das dem Temperament und Anarchismus der frühen Punkszene in nichts nachsteht. Bissig, grausam und unnachgiebig geben Aranea Peel & Co. ihr erstes Gastspiel auf dem Amphi Festival! Letzteres gilt ebenfalls für die Hannoveraner Industrial-Formation SYNTHATTACK, die sich anschicken euch gehörig die Sporen zu geben und die Tanzfläche im Sturm zu erobern!