Amphi Festival 2019 – Zweite Bandwelle

AMPHI FESTIVAL UNBOXING MIT HONEY & GÄSTEN!

AMPHI FESTIVAL "UNBOXING" VIDEO MIT HONEY (WELLE:ERDBALL) & GÄSTENAufmerksame Beobachter haben sicher bemerkt, dass HONEY von WELLE:ERDBALL dieses Jahr als Reporter auf dem Amphi Festival unterwegs war. Heute können wir euch endlich seine liebenswert-charmante Doku mit dem Titel "Amphi Festival Unboxing" präsentieren. 12 unterhaltsame Minuten über das Amphi Festival, die es in sich habenDanke an HONEY, sein Filmteam, das tolle "Amphi Pärchen" und alle Mitwirkenden für diesen tollen Clip!—AMPHI FESTIVAL "UNBOXING" VIDEO WITH HONEY (WELLE:ERDBALL) & GUESTSKeen eyes might already have spotted HONEY of WELLE:ERDBALL being around as a reporter at this years Amphi Festival. We are very excited to show you the wonderfully charming documentation he created under the moniker "Amphi Festival Unboxing". 12 entertaining minutes about the Amphi Festival you should definitely check out, even if the video is only in German.Thanks to HONEY, his film team and the "Amphi Couple" for this great clip!

Gepostet von Amphi Festival am Donnerstag, 27. September 2018