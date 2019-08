Das letzte Amphi Festival ist noch gar nicht so lange her, da kommen schon die ersten Bandbestätigungen für das nächste Jahr.

Advertisement

Call The Ship To Port

Mit der achten Ausgabe von Call The Ship To Port heißt es am 24. Juli 2020 wieder “Leinen los!” für eine Rheinschifffahrt zwischen romantischen Eindrücken, vorfreudig entspannter Geselligkeit und tollen Live-Konzerten an Bord der MS RheinEnergie.

Die einzigartige Atmosphäre des KD-Katamarans fördert seit 2013 immer wieder besonders intensive Konzerterlebnisse zu Tage! 2020 werden für euch folgende Bands den Rhein rocken: Welle:Erball, Forced To Mode und S.P.O.C.K

Bitte beachtet: zur Teilnahme an Call The Ship To Port wird ein separates “Call The Ship”-Ticket benötigt. Das Eröffnungsevent ist nicht im normalen Wochenendticket enthalten!

Für den Tanzbrunnen in Köln sind bislang bestätigt:

VNV Nation, OOMPH!, Solar Fake, Aesthetic Perfection, Letzte Instanz, Stahlmann, Empathy Test, RROYCE, Joy Division Undercover

Viele weitere Bands sind in Vorbereitung, und werden Euch in den nächsten Wochen verkündet.