Amphi Festival 2022 – Das Line-Up steht!

Die Veranstalter des Amphi Festivals, bedanken sich bei euch für die vielen positiven Reaktionen, aufmunternden Worte und die Energie, die ihr Ihnen damit gesendet habt. Die Verlegung des Amphi Festivals von diesem Jahr auf den 23. & 24.07.2022 ist alles andere als leichtgefallen und man ist froh, mit euch eine so tolle Community hinter sich zu wissen – die Beste, die wir man sich vorstellen kann!



Dementsprechend hat sich die Crew ins Zeug gelegt und das Line-Up für 2022 auf die Beine gestellt. Ziel war es die geplante Veranstaltung von 2020/2021 nachzuholen und in den allermeisten Fällen hat das auch wieder geklappt.



Aus terminlichen Gründen ließ es sich nicht vermeiden, dass mit Oomph! und Scarlet Dorn dieses Mal leider doch zwei Acts absagen mussten. Würdiger Ersatz wurde jedoch auch schon mit Mono Inc. Und Erdling gefunden.



Das Amphi 2022 geht also mit folgendem Programm an den Start:



VNV Nation + Eisbrecher

Mono Inc. + The Birthday Massacre + Diary Of Dreams

Suicide Commando + London After Midnight + Solar Fake

Mesh + Aesthetic Perfection + Zeromancer + She Past Away

Letzte Instanz + [:SITD:] + In Strict Confidence + Stahlmann + Nachtblut

Frozen Plasma + Rome + Heldmaschine + Empathy Test + Sono

Minuit Machine + Cat Raped Dog + Rroyce + Dupont + Sturm Cafè

Erdling + Chemical Sweet Kid + Jadi + V2A + Wisborg

The Foreign Resort + Joy Division Undercover + Der Fluch

Johnny Deathshadow + Schwarzschild + Bragolin

Alienare + Perfection Doll + Rahmenprogramm!



Hinzu kommen die separaten Events Call The Ship To Port auf der MS RheinEnergie – weiterhin mit Forced To Mode, Welle: Erdball und S.P.O.C.K – und die Offzielle Amphi-Pre-Party am Freitagabend im Theater, welche mit den DJs Ronan Harris, Sven Friedrich, Elvis und MSTH ebenfalls unverändert bleibt!



Alles in allem gute Nachrichten! Und noch besser, falls ihr schon Tickets habt: alle für 2020 und 2021 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit! Ihr müsst nichts weiter machen!



Es gibt noch ein paar restliche Amphi-Karten, die ein neues Zuhause suchen!

Das Restkontingent ist begrenzt – also los geht’s!





Theater am Tanzbrunnen Rheinparkweg 1, 50679 Köln Fr22jul(jul 22)20:00Sa23(jul 23)04:00NachholterminAmphi Festival Pre-PartyKöln

Fr22jul18:0023:00NachholterminCall The Ship To PortArtist:Forced To Mode,S.P.O.C.K,Welle:Erdball MS Rheinenergie Mit der achten Ausgabe von Call The Ship To Port heißt es am 22. Juli 2022 wieder "Leinen los!" für eine Rheinschifffahrt zwischen romantischen Eindrücken, vorfreudig entspannter Geselligkeit und tollen Live-Konzerten an Bord der MS RheinEnergie. Die einzigartige Atmosphäre des KD-Katamarans fördert seit 2013 immer wieder besonders intensive Konzerterlebnisse zu Tage! Dort knüpfen wir gerne nahtlos an und präsentieren euch drei Top-Acts, die ausschließlich am Freitag auf der MS RheinEnergie zu sehen sein werden. Mit an Board sind Forced To Mode, Welle:Erball und S.P.O.C.K