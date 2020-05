Amphi Festival bleibt vollständig – Alle Bands aus 2020 für 2021 bestätigt

Nach den aufregenden letzten Wochen kann der Veranstalter des Amphi Festivals langsam wieder nach vorne schauen und euch heute das Line-Up für 2021 präsentieren. Aller Flexibilität seitens der Künstler und beteiligten Agenturen zum Dank, kann man sich hier erfreulich kurz fassen. Alle Bands des 2020er Line-Ups werden ihren Auftritt 2021 nachholen! Zur Freude für alle Tageskartenbesitzer bleibt auch die Aufteilung der Bands nach Tagen unverändert.



Hier nun nochmal das komplette Line-Up in der Übersicht:



VNV NATION + EISBRECHER

OOMPH! + THE BIRTHDAY MASSACRE + DIARY OF DREAMS

SUICIDE COMMANDO + LONDON AFTER MIDNIGHT + SOLAR FAKE

MESH + AESTHETIC PERFECTION + ZEROMANCER + SHE PAST AWAY

LETZTE INSTANZ + [:SITD:] + IN STRICT CONFIDENCE + STAHLMANN

NACHTBLUT + FROZEN PLASMA + ROME + HELDMASCHINE + EMPATHY TEST

SONO + MINUIT MACHINE + CAT RAPES DOG + RROYCE + DUPONT + STURM CAFÉ

SCARLET DORN + CHEMICAL SWEET KID + JADU + V2A + WISBORG

THE FOREIGN RESORT + JOY DIVISION UNDERCOVER + DER FLUCH

JOHNNY DEATHSHADOW + SCHWARZSCHILD + BRAGOLIN

ALIENARE + PERFECTION DOLL

UPDATE ZUM TICKETVORVERKAUF FÜR 2021

Leider kommt mann nicht umhin einen Teil der erheblichen finanziellen Mehrbelastungen durch die Corona-Krise über einen leicht erhöhten Ticketpreis für das Amphi Festival 2021 abfedern zu müssen.



Ihr habt allerdings noch die Möglichkeit bis zum 15. Juni 2020 Amphi Tickets zum aktuellen 2020-Preis zu erwerben – denn bis dahin gibt es noch die 2020-Tickets. Also wer bereits ein Ticket für 2020 erworben hat, ist nach wie vor ebenfalls bestens versorgt. Die Tickets bleiben ohne Aufpreis (!) für 2021 gültig.

Falls ihr den Festivaltermin 2021 nicht wahrnehmen könnt, könnt ihr euch ab dem 14.06. per E-mail an die Adresse tickets@amphi-festival.de wenden.



Ab dem 16. Juni 2020 erhöht sich der Ticketpreis für Wochenendtickets auf 89,00 Euro (zzgl. VVK-Gebühren und Versandkosten) und für Tagestickets auf 60,00 Euro (zzgl. VVK-Gebühren und Versand). Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass der Vorverkauf für 2020 schon sehr weit fortgeschritten war. Für 2021 gibt es daher nur noch ein begrenztes Kontingent an Restkarten.