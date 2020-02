Belavist Debüt

Das Ende 2018 von der Sängerin Pulga Joe und dem Musiker, Produzenten und Keyboarder Hans Zeh gegründete Duo Belavist ist ein Synthie-Pop/Elektro/Rock-Duo, das in seinen Liedern viel von der sozialen und kulturellen Pluralität der Megalopolis São Paulo einbringt.

Alles, was man im Labyrinth von Paulistan sieht: soziale Erschütterungen, urbane Kunst, Manifestationen und der Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter und der Rassen sowie die politische Landschaft in Brasilien, soll in tanzender, kämpferischer Weise gehört werden, wenn man mit diesem Sound in Berührung kommt.

Der Name Belavist ist eine Hommage an das paulische Viertel Bela Vista und die Vorhut, die es Anfang der 80er Jahre mit seinen Nachtclubs und Diskotheken in einer musikalischen Szene aus Rock, Pop, Punk und Synthie bis zum Maximum nach Brasilien gebracht hat. Das Duo bringt die ganze Geschichte der unabhängigen Rockkarriere von Pulga Joe in das elektronische Gehirn und die Erfahrung in verschiedenen Musikprojekten des Künstlers Hans Zeh ein.

Im Juli 2019 veröffentlichte Belavist eine Maxi-Single mit dem Titel ihres Debüt-Songs “Quem são seus Heróis?”, die zwei Musikvideos zusammenbrachte: den Titelsong und auch den Song “O Valor do Silêncio”. Nehmen Sie die diese Pille und schließen Sie sich dem Labyrinth an!

Belavist @ Web

facebook.com/belavistoficial