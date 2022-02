BlakLight schließt mit vierter Single das Kapitel „Into The Void“ ab

Das in Los Angeles ansässige Dark-Electronic-Pop-Duo BlakLight, Brian Belknap (Mind Machine) & Adam Collier (Crush333, Full Frontal Disco & MDA), veröffentlicht am Freitag, den 4. Februar, „Into The Void“ (Cold Mix), die vierte und letzte Single aus ihrem zweiten Album „Into The Void“. Die B-Seiten sind ihre Versionen von B-Movie’s „Nowhere Girl“ und Sparks‚ „All You Ever Think About Is Sex“.

„Into The Void“, das auf der Single als bearbeiteter und neu abgemischter „Cold Mix“ enthalten ist, wird am ersten Bandcamp-Freitag des Jahres 2022 erhältlich sein und ist die erste Veröffentlichung der Band in diesem Jahr.

Ihr Live-Debüt gibt die Band am 19. März 2022 zusammen mit Vain Machine in der Bar Sinister in Hollywood, Kalifornien, gefolgt von einem Auftritt beim ersten Darkness Calling Festival in Los Angeles, Kalifornien, wobei weitere Shows in Planung sind.

Ein exklusiver BlakLight Track, Wicked Face“, ist auf der kommenden ‚Generation Blitz 2: Concrete and Chrome‚-Compilation enthalten.

Gleichzeitig arbeiten sie an ihrem dritten und vierten Album und stellen ein Remix-Album zusammen, das im April 2022 erscheinen soll.

