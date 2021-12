Blind Passenger 80s Express – The Power of Love

Wir haben uns an die schönste Schnulze aller Zeiten gewagt

… und auch vermutlich gesanglich anspruchsvollste Nummer die ich je aufgenommen habe, verbunden mit einer tiefen Verbeugung für Holly Johnson, einen meiner absoluten Lieblingssänger.

Vielen Dank an Basti für die wunderbare Produktion.

Der Clip wurde erstellt vom Videokünstler Martin von Auen.

Special Thanks to:

Hezmon Animation Studio

Lihang Chen

Liang, Lutao Hua

Martin von Auen

THE POWER OF LOVE is written by:

JOHNSON, HOLLY

O TOOLE, MARK WILLIAM

GILL, PETER

NASH, BRIAN PHILIP

published by:

PERFECT SONGS LTD

& UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING

produced by: Sebastian Arp & Nik Page

female vocals: Olivia Dynamite