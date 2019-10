Blutengel – Damokles

Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Albums „Un:Gott“ am 15.02.2019 waren Blutengel nicht nur in Leipzig mit einem Releasekonzert einschließlich großer Autogrammstunde vor Ort, sondern haben auch Deutschlands Hallen bespielt.

Der erste Teil der „Un:Gott“-Tour im April, Mai und Juni, mit teils ausverkauften Konzerten in Städten wie u.a. München, Hamburg, Dresden, Köln & Berlin, war ein voller Erfolg. Neben den Hallenshows stand auch ein Auftritt auf dem Hexentanz Festival in Losheim auf dem Tour-Plan, sowie noch bis dato folgende Shows auf dem Amphi Festival in Köln, dem W-Fest in Belgien & dem Schattenwelt Festival in Wien.

Weitere Highlights in diesem Jahr werden zum einen das Blutengel-eigene Open Air – das CHILDREN OF THE NIGHT Open Air – auf der Festung Mark in Magdeburg sein. Und zum anderen wird Blutengel zum allerersten Mal in Finnland auf dem Hellsinki Industrial Festival (23.11.2019) auf der Bühne stehen.

Wer Blutengel kennt, weiß, dass diese Konzerte Erlebnisse werden, die man so schnell nicht vergisst.