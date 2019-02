Blutengel – Morningstar

Blind Passengers – da war doch was!?! Richtig – das Deutsche Synthie-Pop-Duo war in den 80ern mit genau dieser Musik erfolgreich. Es gibt sie immer noch und es kommt noch besser, denn inzwischen gibt es eine komplette Party dazu:

Unterstützt von “Mr. New Wave” NIGEL WHEELER werden natürlich die “Blind-Passengers-Hits” live performt und drumherum eine 80er-Live-Show gebastelt, bei der kein Hit vergessen wird. Und so starten wir genau wie letztes Jahr mit Vollgas ins neue Party-Jahr und alle Hits, die BLIND PASSENGER & NIGEL WHEELER nicht live singen, werden von den Discotheken nachgelegt. Nena, Depeche Mode, The Cure, Camouflage, FGTH, Prince, Modern Talking, Cool And The Gang, Alphaville, Geiersturzflug, Michael Jackson, Die Ärzte, U2, Visage, Billy Idol, Talk Talk, A-Ha, Tina Turner, Madness, Run-DMC – ALLE – ALLE – ALLE – wirklich ALLE alle werden an diesem Abend dabei sein – zumindest akustisch und somit auch emotional!!! Wir freuen uns auf’s “Falkensee-Events-Party-Jahr-2019” – und auf Euch !!!