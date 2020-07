Camouflage – Live in Dresden

A CAMOUFLAGE PRODUCTION Recorded in Dresden at the Reithalle, 30th of September 2006 Band: Marcus Meyn: Vocals Heiko Maile: Keyboards, Synthesizer & Backing Vocals Oliver Kreyssig: Vocals, Keyboards & Electronic Percussion Jochen Schmalbach: Drums Volker Hinkel: Guitars & Backing Vocals CONCERT & TOURING Live Recording: Peter Brandt Remote Recording Booking & Tourmanager: Kai Lotze Second Tourmanager: Wilko Herrmann FOH Mixing Engineer: Guido Fricke Monitor Mixing Engineer: Michael Weber Lighting Design: Stephan Aue Lighting Assistant: Django Aue Backline & Stage Manager: Michi Jenckel Merchandising & Support: Michael Schröck Coach Driver: Helge Beator Truck Driver: Peter CONCERT FILM PRODUCTION Music Production by Heiko Maile Sound Mix: Sven „Samson“ Geiger at Neckarklangwerke Audio Postproduction & Edits: Heiko Maile, Volker HinkelDirected by Sven Offen Video Production: Just 24/7 Entertainment Camera: Knut Sodemann, H.C. Vetchy, Thorsten Simon, Sven Offen, Max Kuhl, Dagmar Förster, Andre Decker Edit: Sven Offen, Thorsten Simon Production Manager: Jörg Jungwirth Photos: Reiner Pfisterer Graphic Design: Oliver Kreyssig “CONVERSATION” Flash Animation by Sebastian Heycke ℗ & © 2006 Camouflage GBR / www.camouflage-music.com

Teile diesen Beitrag mitteilen

teilen

merken

teilen