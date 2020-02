Klack ist das “New New Beat”-Projekt der amerikanischen Musiker Eric Oehler (Caustic) und Matt Fanale (Null Device). Klack veröffentlichte “Synthesizer” als einmalige Zusammenarbeit im Jahr 2017 und erhielt viel Beifall unter den Fans der frühen EBM und des New Beat, aber auch von der Berliner Techno-Community. Klack machten sich an die Arbeit und veröffentlichten zwei Monate später ihre Debüt-EP “Do You Klack?”, die noch größeren Beifall fand.

Das Duo arbeitete in aller Ruhe an der Fortsetzung “Introducing the 1984 Renault LeCar'” EP, die im Januar 2019 veröffentlicht wurde, positive Kritiken in Resident Advisor erhielt und mehrere Bandcamp-Charts anführte. In diesem Jahr begannen auch die ersten Live-Auftritte von Klack, die auf Festivals in ganz Nordamerika spielten. Ende 2019 brachte Klack`s dritte EP, “2800bps 8-N-1”, sowie ihre reine DJ-Club-EP “Everybody Must Klack” auf Platz 1 der DAC und blieb 8 Wochen lang in den Charts.

“Catching Up With Klack” ist eine Zusammenstellung der ersten drei EPs, komplett remastert und mit dem bisher unveröffentlichten Titel “The Goddess”. Rob McCallum sagte in DJ Mag: “Klack klingen, als ob sie in den 80er Jahren hätten aufnehmen können, ohne auch nur im Entferntesten nach Pastiche zu klingen”, und Andi Harriman von Bandcamp schrieb, dass Klack “ein Projekt ist, das fast zu überzeugend den Pomp des neuen Beats, die belgische Tanzbewegung der späten 1980er Jahre, wieder aufleben lässt”. (“Detriti Records hält die Flamme des klassischen Post-Punk aufrecht”).

Catching Up With Klack erscheint nun als CD via Razgrom Music als Limitierte Auflage von 500 handnummerierten Exemplaren!

