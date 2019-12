Circumpolar stellen sich vor

Circumpolar stammt von der eiskalten, nebligen Seite Schwedens und ist die neue Elektrowellen-Sensation des Brüsseler Labels Alfa Matrix, die sicherlich für Aufmerksamkeit in der dunklen Elektro-Szene sorgen wird!

Circumpolar vermeidet alle Klischeefallen, in die heutzutage zu viele junge Bands fallen und die am Ende zu vorhersehbar klingen, indem sie Techno und andere Dance-Pop-Elemente in ihre Arbeit einbeziehen, und setzt sich für eine solide Fokussierung auf das goldene Zeitalter der 80er Jahre der Electro-Goth-Wave-Musik ein, indem sie ihr Klangarsenal in dichten, spukhaften Klanglandschaften einsetzen, in denen Atmosphären und Emotionen vorherrschen, die Club- oder Radioverträglichkeit überwiegen.

Circumpolar gelingt es, rätselhafte Anspielungen auf Echos aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schaffen und ihren ganz eigenen Stil durchzusetzen. Diese “We Will Remain” 5-Track-EP führt uns auf eine ergreifende Klangreise, die das Ergebnis einer beleuchteten Jamming-Session von Fields Of The Nephilim gewesen sein könnte, die auf komplizierten, früh von Skinny Puppy gefolterten industriellen Arrangements sang, die durch die mächtigen EBM-Angriffe von Front 242 gefiltert wurden. Traumhafte und dunkle, suggestive Klanglandschaften, die durch analoge und digitale Maschinen entstehen, kombiniert mit gesampelten Klängen und einer tiefen und ausdrucksstarken Baritonstimme.

Auf dieser Veröffentlichung untersucht das Duo alte Vorstellungen und Metaphern von Auflösung und Regeneration, Träume und Wünsche, Hoffnungen und Ängste, Raum und Zeit…..

“In einem fernen Himmel wird das Feuer brennen….” Circumpolar bleibt…. bis zum Ende der Zeit.

Das Cover-Artwork ziert ein Gemälde von Sara Westman

