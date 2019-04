Covenant haben mit der „Fieldworks Exkursion EP“ eine bisher nur auf ihrer aktuellen Tour erhältliche Ouvertüre zu ihrem demnächst erscheinenden Album „Fieldworks“ veröffentlicht. Eine erste Expedition in eine Welt aus störenden Signalen, Rauschen und verschlüsselten Codes. Es ist der Versuch einer Gruppe von auditiv fokussierten Künstlern aus dem, was wir da draußen hören und aufnehmen, Wahrheit in einem Meer von anonymen Einflüsterungen und Fake News zu finden.

Die Welt wurde immer lauter (The World Was Growing Loud). Jetzt ist es jedoch eine Welt die uns anbrüllt, und wir versuchen das Signal in dem Rauschen zu erkennen. Bis uns das gelungen ist, schreien wir zurück.

Die “Fieldworks Exkursion EP” ist auf 500 Einheiten limitiert und nur die Exemplare, die während der Tour nicht verkauft wurden gelangen nun in den Handel.