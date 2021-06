„Das Projekt heißt Dark Mark vs. Skeleton Joe (DMvsSJ), weil wir beide über die Jahre diese Alter Egos angenommen haben”, sagt der ehemalige The Icarus Line-Frontmann Joe Cardamone dem Rolling Stone über seine neue Band, in der auch Screaming Trees’ Mark Lanegan mitspielt.

“Das Material, das wir zusammen machen wollten, schien gut zu der Idee zu passen, dass unsere Personas hier so sind, als ob wir jetzt Ausgestoßene unserer eigenen kreativen Selbst sind.”



Mit einer Vorschau auf ihre Debütsingle “Dark Mark Theme”, die der Rolling Stone als “stimmungsvollen Einführungstrack” bezeichnet, werden DMvsSJ ihre limitierte 12″-Vinyl-Single (b/w “Skeleton Joe Manifesto”, die nur auf Vinyl und nicht auf Streaming-Diensten erhältlich sein wird) am 11. Juni 2021 über Rare Bird / Kitten Robot Records veröffentlichen.

Dark Mark vs. Skeleton Joe ist ein Projekt, das aus gegenseitigem Respekt entstanden ist und elektronische Musik zu einem experimentellen Sound für beide macht. Als produktiver Künstler und Autor hat Lanegan mit einer Vielzahl von Bands und Musikern zusammengearbeitet, darunter Unkle, Neko Case, The Duke Spirit und Queens of the Stone Age, um nur einige zu nennen. DMvsSJ markiert eine neue Band für Lanegan, keinen Gastspot oder Featured Artist.

“Die Tatsache, dass es nichts ist, was einer von uns vorher gemacht hat, macht es für mich so interessant”, erklärt Lanegan. “Wenn man so viel gemacht hat wie Joe und ich, muss man ständig nach etwas Neuem und Herausforderndem suchen, um sich selbst zu beschäftigen.”

Mit einer Vorliebe für die dunklere Schattierung der Musik lehnen sich DMvsSJ stark an mitternächtliche Rhythmen an, die an Tones on Tail, Bauhaus und IAMX erinnern. “Ich wollte einfach ein paar Instrumentals machen, von denen ich dachte, dass Marks Stimme darauf glänzen würde, etwas Hartes mit Raum für Mark zum Loslassen”, erklärt Cardamone.

Als passender Einstieg in die Welt von DMvsSJ wirbelt “Dark Mark Theme” in Moll-Akkorden, wobei Lanegans Gesang zu Cardamones Elektronik passt. “‘Dark Mark Theme’ ist einer meiner Lieblingstracks”, gesteht Cardmone. “Der Text ist großartig und die instrumentale Komponente ist einfach fies. Zusammen ergab das alles eine kraftvolle Kombination.” Lanegan fügt hinzu: “Ich betrachte Manifesto als bizarre Gospelmusik mit Joe als Christus. Das Thema ist einfach verdrehte Perversität, oder zumindest sollte es das sein. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir es erreicht haben.”

Die dazugehörige B-Seite “Skeleton Joe Manifesto”, die nur auf 12″-Vinyl erhältlich ist, erhöht die BPMs und schafft einen wirbelnden und dringenden Dance-Track, der ihre Bandbreite andeutet. “‘Skeleton Joe Manifesto’ ist ein Vier-am-Morgen-im-Paris-Untergrund-Typ”, erklärt Cardamone. “Mark und ich schwitzen beide in der guten Dance-Musik der Vergangenheit, also schienen die beiden Tracks einfach eine coole Möglichkeit zu sein, sich auszutoben, wenn das Sinn macht.”

“Es gibt eine ganze Full-Length Dark Mark vs. Skeleton Joe Platte in der Dose, die wir gerade fertigstellen”, antwortet Cardomone. “Ein paar kleine Feinheiten hier und da noch, aber alles in allem haben wir eine Platte auf dem Weg.”

Lanegan fügt hinzu: “Ursprünglich wollten wir es schon früher veröffentlichen, aber mit der Pandemie und anderen Dingen, die in der Welt passieren, schien es einfach nicht angebracht. Jetzt fühlen wir uns beide wohler dabei, etwas von diesem Material in die Öffentlichkeit zu bringen, und diese beiden Tracks sind nur ein Vorgeschmack auf das, was mit der vollen Länge kommen wird.”

Die Single könnt Ihr hier bestellen.

Photo credit: Olivia-Jaffe