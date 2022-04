Das Line Up für das Dark Storm Festival ist mit MONO INC., Seelennacht und Patenbrigade: Wolff komplett!



Das traditionelle schwarze Weihnachtsfest startet am 25.12.2022 in der Stadthalle Chemnitz.

Tickets von 2020 und 2021 haben natürlich weiterhin Gültigkeit

Das komplette Line Up sieht wie folgt aus

VNV Nation

Mono Inc.

Absolute Body Control

She Past Away

Suicide Commando

Faderhead

Heldmaschine

Haujobb

Seelennacht

Patenbrigade: Wolff

Torul

Beyond Obsession