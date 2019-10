Darkest Halloween Compilation 2019

Der Sommer ist endgültig vorüber und die Schatten werden bereits länger. Dasselbe gilt für die Nächte! Doch die schaurigsten Nächte sind nicht die langen, sondern die düsteren und es gibt wohl keine dunklere als jene, die das Schwinden des Oktobers heraufbeschwört. Lasst uns also mit euch feiern was andere fürchten!

Euer schaurigster Soundtrack, von darkTunes präsentiert, wird die Stille der Nacht durchbrechen. Macht euch diese Nacht also zur lautesten des Jahres und genießt unsere neuste Compilation: Darkest Halloween 2019!



Mit den folgenden Bands:

The Silverblack, Darkcell, The Black Capes, Auger, PZYTECHZ, EXTIZE, SynthAttack, Third Realm, BLACKBOOK, CattaC, OMNIMAR, DUST IN MIND, Fallcie, Logical Terror, Chabtan, Apryl, Dark Side Eons, T3RR0R 3RR0R, Basszilla, Binary Division, Electro Fear, Antibody, Moonlight Asylum, Amore Ad Lunam, The Black Russian’s, Sickret, Smash Hit Combo, STONEMAN, Cernunnos, YUZNA.



Den Sampler könnt Ihr hier herunterladen.