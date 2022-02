De/Vision Corona-Best-Of-Setlist

Auch nach über dreißig Jahren Bandgeschichte präsentieren sich De/Vision munterer denn je zuvor. Im September 2020 spielte man die erste Show überhaupt wieder seit einem knappen Jahr in Gelsenkirchen – unter Corona-Auflagen. Jetzt möchten die „Legends Of Synth-Pop“, wie sie bereits 2011 in Nord-Amerika genannt wurden, mehr. Als Ort für eine weitere Show hat man sich die Strasse E in Dresden ausgesucht, um Euch eine bunte Mischung aus jungen und altbekannten Hits zu präsentieren. Quasi eine Art Corona-Best-Of-Setlist!

Kulturzentrum Strasse E Werner-Hartmann-Straße 2, 01099 Dresden Sa05nov19:00De/VisionDresden