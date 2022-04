Depeche Mode kündigen Exciter Boxset mit 12″-Singles an

Depeche Mode haben offiziell die Veröffentlichung ihres nächsten Boxsets bekannt gegeben: „Exciter – The 12 Inch Singles“.

Das Set enthält acht Maxi-Singles mit Songs aus dem zehnten Studioalbum der Band. Die Vinyl Maxis von Dream On, I Feel Loved, Freelove und Goodnight Lovers.

Einige Scheiben wurden eigens für den Release neu kompiliert.

Das Boxset soll am 10.06.2022 schreinen.

Dream On (12BONG 30)

A Dream On (Bushwacka Tough Guy Mix)

AA Dream On (Dave Clarke Mix)

AA Dream On (Bushwacka Blunt Mix)

Dream On (L12BONG30)

A Dream On (Single Version)

A Easy Tiger (Full Version)

A Easy Tiger (Bertrand Burgalat & A.S Dragon Version)

A Dream On (Dave Clarke Acoustic Version)

B Dream On (Octagon Man Mix)

B Dream On (Octagon Man Dub)

B Dream On (Kid 606 Mix)

I Feel Loved (12BONG 31)

A I Feel Loved (Danny Tenaglia’s Labor Of Love Edit)

AA I Feel Loved (Danny Tenaglia’s Labor Of Love Dub)

I Feel Loved (L12BONG 31)

A I Feel Loved (Umek Mix)

AA I Feel Loved (Thomas Brinkmann Remix)

AA I Feel Loved (Chamber’s Remix)

I Feel Loved (XL12BONG31)

A I Feel Loved (Single Version)

A Dirt (Single Version)

B I Feel Loved (Extended Instrumental)

B I Feel Loved (Desert After Hours Dub)

Freelove (12BONG 32)

A Freelove (Console Remix)

A Freelove (Schlammpeitziger „Little Rocking Suction Pump Version“)

A Zenstation (Atom’s Stereonerd Remix)

B Freelove (Bertrand Burgalat Remix)

B Freelove (DJ Muggs Remix)

Freelove (L12BONG32)

A Freelove (Flood Mix)

A Zenstation

A Freelove (Josh Wink Vocal Interpretation)

B Freelove (Deep Dish Freedom Remix)

B Freelove (Powder Productions Remix)

Goodnight Lovers (12BONG 33)

A Goodnight Lovers

A When The Body Speaks (Acoustic Version)

B The Dead Of The Night (Electronicat Remix)