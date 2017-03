Es ist doch immer wieder schön, wenn Depeche Mode ein neues Album ankündigen. Die ersten „Grabenkämpfe“ zwischen den Fans beginnen schon bei der Vorstellung des Covers. Kaum eine andere Band bringt die Massen so in Fahrt wie eben Depeche Mode. Und das die riesige Fanschar zwiegespalten bleibt, dafür wird „Spirit“ schon sorgen. Denn das 14te Album ist sicher nicht das, was viele Erwartet haben. So ist es aber bei Depeche Mode schon seit langer Zeit. Die einen warten auf „Violator Part 2“, die anderen wollen etwas völlig anderes. In genau dieser Schnittmenge, agiert die Band und macht sowieso was sie will.

Spirit ist gegenüber der letzten Alben, düsterer ausgefallen. Das ist auch kein Zufall, denn die Herren Gahan, Gore und Fletcher zeigen sich alles andere, als Begeistert über den Zeitgeist. Im Vorfeld der VÖ war schon zu vernehmen, das Depeche Mode politischer werden würden. Das stimmt zum Teil. Zumindest sind einige Songs, sehr kritisch.

Gleich der Opener „Going Backwards“ malt ein düsteres Bild. Die Menschheit macht einen Schritt zurück und verfällt in alte, ungute Muster. Worauf das nun genau abzielt, darf jeder für sich selbst interpretieren. Der Track strahlt jedenfalls einiges an Melancholie aus, vor allem bei den abschließenden Worten „We feel nothing inside“. Daraufhin stellt Depeche Mode die Frage „Where’s the Revolution“. Über die Vorabsingle wurde ja schon heftig diskutiert. Ich mag den Song, obwohl ich ihn mir an der ein oder anderen Stelle aggressiver und druckvoller gewünscht hätte.

