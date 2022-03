Die nächste Projekt Ich Single

Mit „Your Life Is A Lie“ veröffentlicht Projekt Ich alias Ulf Müller aktuell die nunmehr zwölfte Singleauskoppelung vom kommenden zweiten Studioalbum, welches am 13. Mai 2022 auf Echozone erscheinen wird.

Nach dem erfolgreichen Debütalbum „By Train Through Countries“ (2019) machte sich Ulf nach einer kurzen Kreativpause erneut ans Werk und produzierte kurzerhand einige Demosongs, um das bewährte Konzept des Debütalbums mit verschiedenen, talentierten Sänger*innen aus der ganzen Welt fortzusetzen.

Als Sänger konnte Ulf diesmal Richard Pustina (Radio DCS, Ottoextrem, Boyracer Records) aus Wien / Österreich engagieren. Auch der Songtext stammt direkt aus der Feder von Richard, welchen dieser wiederum in seiner Muttersprache verfasste.

Ebenso geht die wohltuende Gesangsmelodie von „Your Life Is A Lie“ auf sein Konto. Als besonders Schmankerl jedoch adelt er den Song gesanglich in leicht entschärfter Mundart. In „Your Life Is A Lie“ geht es um eine toxische Beziehung zweier Menschen, in der die Frau den Mann extrem dominiert. Sie macht ihn zum vogelfreien Spielball ihrer Macht, die sie über ihn ausübt und an der sie ihre Lust ohne Gnade stillt.

Der Mann begibt sich nach und nach, ohne es wirklich zu bemerken, in die Fänge seiner skrupellosen Partnerin und befindet sich somit immer mehr im Sog, im Strudel seiner falsch verstandenen Liebe, bis er sich in selbstzerstörerischer Absicht aufgibt und am Ende seinen Freitod als dauerhafte Erlösung sucht.

Die Single „Your Life Is A Lie“ beinhaltet neben dem Originaltitel zehn starke internationale Remixe von den Bands und Künstlern Monotronic (DE), POS.:2 (DE), Halo (DE), Fiberfav (CA), Blackened (CA), The Dying Machine (DE), Steffrey Yan (CA), We’ve Come To Steal Your Energy (UK), YellowFin Tuner (CA) sowie die beiden Extended Remix-Versionen von Blackened (CA) und We’ve Come To Steal Your Energy (UK) als auch die Instrumentalversion des Originals.

