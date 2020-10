Dive – Where Do We Go From Here?

Zwischen dröhnendem Noise und stampfendem Industrial hat sich Dirk Ivens (The Klinik / Motor!k / Sonar / Absolute Body Control) mit Dive seinen eigenen, unverwechselbaren Stil erschaffen. Mit „Where Do We Go From Here?“ hat er sein Meisterwerk abgeliefert – ein Album, das den Sound und den Spirit der Klassiker in die Jetztzeit transferiert.

Auf „Where Do You Go From Here?“ beschreitet Dirk neue Wege, um seinen Sound zu veredeln: „Ich habe mich für dieses Album mit Jan Dewulf von Your Life On Hold und Diskonnekted zusammengetan“, meint der bescheidene Mainman dazu, „und neue Zusammenarbeiten führen zu neuen Sounds.“ Dennoch transportiert „Where Do We Go From Here?“ über weite Strecken den Sound früher Dive und The Klinik Tage, angereichert mit den Stärken einer modernen Produktion: Die Beats sind noch brutaler, die Klangteppiche noch finsterer, der Gesang noch eindringlicher. „Die Welt, in der wir leben, wird nie wieder dieselbe sein“, kommentiert Dirk die offensichtlichen Einflüsse auf das Album. „Aber selbst wenn es hoffnungslos aussieht, versuchen wir, eine positive Einstellung zu behalten.“ So ist „Where Do We Go From Here?“ zwar wie üblich ein düsterer und schwer verdaulicher Brocken Musik, bringt den Hörern aber auch einen Funken Hoffnung.