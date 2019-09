Discography Biography Termine Videos Weblinks

Dynastie wurden 1996 von Kai Trautmann und Thomas Leszcenski (S.I.T.D.) gegründet. Im Bandnamen sind Teile der Wörter

„dynamic“ und „nasty“ enthalten. Dynamisch, kraftvoll, böse bis anstößig — dies war die ursprüngliche Intention bei der Namensgebung. Dynastie entwickelten mit der Zeit einen einzigartigen, mystischen und gedankenschweren Musikstil. Dynastie selbst bezeichnen ihn als melancholischen „Necropop“. Im Jahr 1998 erschien ihr Debut Album „Light and Darkness“.

Das zweite Album mit dem Titel „Alteration“ erschien gleich ein Jahr später und eroberte mit dem Club Hit „Time To Reflect“ zahlreiche Ohren der Szene. Als sich Thomas Leszenski Ende 1999 von Dynastie löste, stieß Uwe Müller zu der Band, die er mit Keyboard und Backgroundgesang bis 2013 repräsentierte.

Dynastie tourten in West und Ost, später dann Deutschlandweit. Ebenso gab die Band einen Fernsehauftritt in der Sendung „Mein Typ 99“ auf (RTL), in dem sie den Titel „Time To Reflect“ promovierte. Im Verlauf ihrer Karriere gelang es Dynastie, mit den Titeln „Time to Reflect“ und „Death Hurts“ zwei Club-Hits zu platzieren, die in allen einschlägigen Diskotheken liefen und auch heute noch gespielt werden. Kein Wunder, denn alle Tracks von Dynastie fordern gleichsam zum Tanzen auf. Tatsächlich treffen gewaltige Drumsounds auftreibende Keyboardsätze und über allem schwebt die ruhige, dunkel und rau klingende Stimme des charismatischen Sängers Kai Trautmann.

Im Dezember 2013 wurde Dynastie mit Schlagzeug, Bass und Gitarre musikalisch erweitert, was insbesondere ihren Konzerten noch mehr Druck und Präsenz verlieh. Neue Mitglieder waren Konstantinos Exarchos (Schlagzeug), Mirko Pollmann (Gitarre) und Menderes Ince (Bass).

Als sich Kai Trautmann Ende 2018 von seinen mit Musikern trennte, stieß im März 2019 Keyboarder und Backgroundsänger

Sven Fischermann zur Band, der kurz danach im April des Jahres Dynastie auf dem Dark Malta Festival Live repräsentierte.

Für große Live Events arbeitet Dynastie optional mit Gastmusikern zusammen, um eine möglichst hohe effektive Präsenz zu ermöglichen.

Ein Highlight im Rahmen des Dark Malta Festivals 2019 war ebenfalls der Zusammenschluss der Berliner Band Hadzor (Foto) mit Dynastie, die im Einklang das Konzert unterstützten.

Dynastie hat seit seiner langen Auszeit und seiner Wiedergeburt im Jahr 2013 zahlreiche Konzerte und Touren mit bekannten Künstlern gegeben.

Im August 2019 erscheint das dritte Album mit dem Titel „a bit Different?“.

Highlight ist der in dem Doppelalbum intrigierte zweite Tonträger nicht veröffentlichter Songs aus dem Jahr 1997.



Aktueller Monat Terminart All Festival Konzert Party Es sind leider keine Termine in unserer Datenbank