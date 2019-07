Das Electro Festival des Jahres steigt am 14.03.2020 in Oberhausen. Das E-Tropolis lädt wieder in die Turbinenhalle ein.

Dabei bündelt das Festival die unterschiedlichsten Facetten elektronischer Musik in einem energiegeladenen Event, das klassischen EBM, harte Industrial-, und Cybersounds, Synthi-Pop- und alternative Dance-Acts in einem pulsierenden Strom aus synthetischen Klängen vereint. Cluborientiert, tanzbar und kompromisslos elektronisch! Ein Blick in die Setlist reicht um dies zu untermauern.

Live On Stage

Front 242

Covenant

Hocico

Diorama

Solitary Experiments

Grendel

Ruined Conflict

Eisfabrik

Winterkälte

Torul

Xotox

Absurd Minds

Fix8:Sed8

Zweite Jugend