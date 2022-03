E-Tropolis Festival 2022 – Neue Bands bestätigt

Ein starkes Festival Line-Up kann nicht nur „brachial“, es lebt auch von seiner Vielfalt. Als kraftvolles Gespann gesellen sich heute drei weitere Bands zum 2022er E-tropolis Aufgebot.

Freut euch auf energiegeladenen Industrial-Pop mit Aesthetic Perfection, die vielschichtige Klangwelt von Agent Side Grinder und die wuchtige Industrial-Electro-Ramme Centhron.

Eingefügt in das bisherige Aufgebot, beeindruckt das E-tropolis 2022 nun bereits mit folgendem aktuellen Programm:

Project Pitchfork + Solar Fake + Aesthetic Perfection + Faderhead + Grendel + Leæther Strip + Agent Side Grinder + The Joke Jay + Chentron + Winterkälte + Rroyce + Mildreda

Ein Line-Up, dass ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen dürft!

Zudem sind noch zwei weitere Bands in Planung, die demnächst bekanntgegeben werden. Das 11. E-tropolis Festival findet am 24.09.2022 in der Turbinenhalle Oberhausen statt!

Tickets gibt es wie immer online unter https://www.amphi-shop.de (hier exklusiv auch als 5+1 Paket) und an allen bekannten CTS/EVENTIM VVK-Stellen und online bei https://www.eventim.de.