Zu ihrem 15-jährigen Jubiläum erfolgreicher Zusammenarbeit haben sich die Herrschaften von POPoNAUT und PLUSWELT PROMOTION etwas ganz Feines ausgedacht.

E-WELT – An electronic evening



Samstag, 02. November 2019

Werk 2 (Halle A), Kochstr. 132, 04277 Leipzig

Einlass: 18.00 h, Beginn 19.00 h

Feierte man 2014 das 10jährige Bestehen noch in der kleinen Halle D, so stockt man nun auf und präsentiert gemeinsam gleich sechs internationale Künstler in der Halle A des Werk 2 zu Leipzig. Hierzu mischen sich vier europäische Acts mit zweien aus dem fernen Amerika:



MESH (UK)

AESTHETIC PERFECTION (US)

IRIS (US)

CULTURE KULTÜR (E)

FUTURE LIED TO US (D)

HALO EFFECT (I)



MESH aus England überraschten bereits auf dem 2014er Event, als sie quasi ohne Umbaupause direkt in ihr Set starteten. 2016 erschien ihr bislang erfolgreichstes Album „Looking skyward“, im vergangenen Jahr begab man sich auf „Retrospective“-Tour, auf der auch B-Seiten und selten oder gar nicht gespielte Songs zum Zuge kamen. Auf dieser Veranstaltung darf man sich auf ein 90-Minuten-Set und mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Symbiose aus beidem freuen!



Aus Kalifornien beehren uns AESTHETIC PERFECTION um Mastermind Daniel Graves, der es innerhalb kürzester Zeit vom COMBICHRIST-Support-Act zu einem der Headliner geschafft und zudem einen eigens kreierten Musikstil hat: Industrial Pop. Im Frühjahr erschien deren neuestes Werk „Into the black“, und die darauffolgende Tournee ließ gleich mehrmals ein „Ausverkauft“-Schild an den Türen erblicken. Schlagzeuger Joe Letz lässt sich im Sommer auf der RAMMSTEIN-Tour als DJ blicken und verblüfft mit seiner energischen Spielweise im November garantiert aufs Neue.



Lange war es still um IRIS, Amerikas sympathischstes Synthie-Pop-Duo, aus Texas. Anfang des Jahrtausends gastierten Reagan Jones und Andrew Sega des Öfteren im Vorprogramm von Bands wie DE/VISION und MESH. Im Jahr 2014 meldeten sie sich mit ihrem letzten Werk „Radiant“ zurück, zeigten sich aber dazu nicht auf europäischen Bühnen. Für dieses Jahr steht nunmehr das neue Album an, welches im Herbst über DEPENDENT erscheint.



CULTURE KULTÜR aus Malaga sind Frontmann und Sänger Salva Main, Programmierer und Produzent Jousa sowie Keyboarderin Distortiongirl. Ihr bis dato letztes Album „Spirit“ zeigte den perfekten Mix aus prägnanten Melodien, cluborientierten Beats und kraftvollem Gesang, der CULTURE KULTÜR zu einer der beliebtesten Bands innerhalb der Electroszene werden ließ. 2019 meldeten sich die Andalusier mit ihrer neuen Single „Refugee“ sowie dem dazugehörigen Album „Humanity“ eindrucksvoll zurück.



Die Zukunft versprach Vasi Vallis (FROZEN PLASMA/REAPER), Tom Lesczenski ([:SITD:]) und Krischan Wesenberg (ROTERSAND) viel, als sie in den 80er Jahren aufwuchsen und den Traum des Musiker-Daseins träumten. Getragen von ihrer Leidenschaft gründen sie FUTURE LIED TO US. Glitzernd, drohend, verlockend, bedrückend, aber stets neu und nah. Auf ihrem Album „Presence“ vereinen sie elf Songs, die es in sich haben und von Electro- über Future- bis Synth-Pop alles enthalten, was Fans von elektronischer Tanzmusik begeistert.



Den Auftakt bestreiten HALO EFFECT aus Rom. Mit ihrem synthetisch-futuristischem Elektro-Pop-Album „Shout“ zeigen die Italiener das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, um den perfekten Klang zu erreichen: reißende Sequenzen, fesselndes elektronisches Karma und einfallsreiche Atmosphären.