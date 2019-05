2018 ins Leben gerufen heisst es nun jedes Jahr 2 Bühnen mit Musik der elektronischen Zunft.





Und das ist das Line Up !!!!

*** Frozen Plasma (Special Fan Show)

*** In Strict Confidence (Vintage Show)

*** Xotox

*** Reaper

*** Sleetgrout (One Time Only!)

*** State of the Union

*** Angels & Agony

*** Any Second

*** SynthAttack

*** Reichsfeind

*** Shiv-R

Einlass ist 18:30

Im Anschluss Empire of Darkness feat. Gast DJ Johan Van Roy (Suicide Commando)