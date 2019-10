E-X-E Festival Vol. 02 wird nachgeholt!

Liebe Freunde der Empire of Darkness & e-X-e Festivals. Das ursprünglich für den September geplante Festival wird nun am 13.12. nachgeholt.

Von den Ursprünglichen 11 Bands konnten 9 auch für den Ausweichtermin verpflichtet werden. Leider konnten aus logistischen Gründen Shiv-R und State Of The Union diesen Termin nicht wahrnehmen. Ersetzt werden die beiden Bands durch Unterschicht und Orange Sector.

Line Up

Frozen Plasma (Fan Konzert)

In Strict Confidence (Vintage Set)

Xotox

Reaper

Kiew

Any Second

Synthattack

Reichsfeind

Angels & Agony

Unterschicht

Orange Sector