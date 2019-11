EGOamp sind zurück

EGOamp sind endlich zurück und präsentieren nun ihre neue “Puppet of Joy EP”.

“Wir waren sehr erstaunt, daß unser Album “1/0″ gerade im Baltikum so zu gut ankam”, erzählt Sänger Asmodi Caligari, “das Album erreichte Platz 32 der Top 300 Deezer Album Charts (all genres) in Estland und die EP soll ein Dankeschön für die Fans sein!”

“EGOamp – Puppet of Joy EP” enthält die Single- und Extended Version des Titeltracks,

zwei Remixes von EGOamp Klassikern und einen bisher unveröffentlichten Song.

Im dazugehörigen skurril-witzigen Musikvideo sieht man die drei Synthiepopper sogar als Darsteller in einem klassisches Kasperletheater. Also: lassen wir die Puppen tanzen!