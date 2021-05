Ein neues Zeitalter bricht mit „Erlösung – The Victory of Light“ für Blutengel an. Blutengel und ihre Musik ist ein eigenes Lebensgefühl, ein Glaubensbekenntnis – fast schon eine eigene Religion! Noch nie gab es so viele deutsche Songs auf einem Blutengel-Album, wie dieses Mal. Hand in Hand mit dem Artwork von Stefan Heilemann (Heilemania) werden Blutengel euch ganz in ihre Welt verführen. Nach dem Licht kommt die Dunkelheit und nach der Dunkelheit das Licht. Ein ewiger Kreislauf, der in „Erlösung – The Victory of Light“ entflammt und die Hörer in das Reich von Blutengel entführt.

Schon in der packenden ersten Singleauskopplung – gesungen auf Deutsch und Englisch – „The Victory of Light“ weist das Licht uns den Weg. Elektronischer Sound, rau, futuristisch – in Kombination mit dem unwiderstehlichen Tanzcharakter und episch mitreißenden Refrains offenbart das Album ein wahres Hymnenpotenzial. Bis wir das Album ganz genießen können, heißt es „Repeat“ für die Single(s), die gerade in dieser Zeit die Botschaft vermittelt.

„Wir sind das Licht! Das Licht wird siegen!”, so Blutengel-Mastermind Chris Pohl. „Das Licht kann auch als Erlösung im Sinne von Tod gedeutet werden – du siehst das Licht, in das du dann gehst…“, berücksichtigt man dies, beschreibt Chris hier den gemeinsamen Übergang in die Unendlichkeit…. So oder so: Am Ende ist das LICHT!

