Eisfabrik gegen Schattenmann

In Zeiten von Lockdown und Konzertverboten haben sich zwei Bands zusammen getan, die auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten:

Eisfabrik und Schattenmann haben bereits vergangenes Jahr mit ihren Remixen von „And Nothing Turns“ und „Schwarz = Religion“ bewiesen, dass sich Gegensätze anziehen.

Angesichts der derzeitigen Krise haben sich Gerrit Thomas von Eisfabrik und Frank Herzig von Schattenmann in einem Remix-Battle zusammen getan, um sich in jenen schweren Zeiten für Musiker gegenseitig zu unterstützen.



Herausgekommen sind dabei zwei Kracher, die wohl nicht nur in ihrem jeweils eigenen Umfeld funktionieren dürften, sondern eben auch in jenem der anderen Band:



Eisfabrik – Opposites Collide (Remixed by Schattenmann)

Schattenmann – Epidemie (Remixed by Eisfabrik)



Veröffentlicht werden diese Remixe bei allen bekannten Download- und Streamingdiensten am 23.07.2020.

