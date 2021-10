Eisfabrik – Life Below Zero Tour 2022

Während andere in Winterstarre verfallen, veröffentlichen Eisfabrik am 25.02.2022 ihr sechstes Album „Life Below Zero“, mit dem die Meister des Future-Pop ab dem 28.04.2022 auf große Deutschland-Tour gehen.

Allein in der Dunkelheit, 24/7 nicht das kleinste Licht, ein wenig Nähe oder den Hauch von Wärme. Nur erdrückende Stille, beklemmende Einsamkeit und klirrende Kälte. In „7even Days of Darkness“ bauen sich nach und nach treibende Beats auf und peitschen Dir eiskalt ins Gesicht. Doch Du trotzt dem scheinbar aussichtslosen Schicksal und entgegnest: „Now I will gather power and bring it to an end.“ Du kämpfst, aber die Kälte und das Eis scheinen Dich zu überwältigen und in die Knie zu zwingen…

Doch dann tauchen plötzlich Dr. Schnee, Der Frost, °Celsius und von Fahrenheit vor Dir auf und halten Dir den „Mirror“ vor Dein nahezu erstarrtes Gesicht. Mit melodiösen Synthie-Sounds, eindringlichem Gesang und Beats, zu denen Du einfach tanzen MUSST, tauen sie Deine eingefrorenen Glieder auf und schenken Dir neue Hoffnung. Du erkennst, dass Musik, Liebe und Freude stärker sind als Dunkelheit und Kälte.20 Songs.

14 auf Englisch. 6 auf Deutsch. Auf „Life Below Zero“ finden sich so viele deutsche Tracks, wie auf keinem anderen Eisfabrik-Album zuvor. Die Meister des Future-Pop zeigen mal wieder, wie man innerhalb von Sekunden das Eis bricht und ein wahres Feuerwerk an heißen Beats, mitreißenden Synthie-Sounds und großartigen Texten auf die Tanzfläche und die Gehörgänge abfeuert. Gänsehaut und Muskelkater vom Tanzen sind hier gleichermaßen vorprogrammiert und eins ist sicher: bei den ganzen fetten Dance-Tracks wird so schnell niemandem kalt.

Ab dem 28.04.2022 gehen Eisfabrik mit ihrem neuen Meisterwerk auf große Deutschland-Tour! Dass ihre Live-Shows eine herausragende Performance und innovative Lichteffekte versprechen, ist inzwischen bekannt. Aber bei dieser Tour werden die vier eiskalten Typen noch eine Schippe drauflegen! Seid bei den 10 Shows der Life Below Zero Tour dabei und feiert, als gäbe es keinen Morgen!

Eisfabrik @ Web

