Eisfabrik: Neue EP zum Tourstart

Am 22.11.2019 erscheint die neue 9-Track-EP „Rotationsausfall in der Eisfabrik“ mit zwei brandneuen Songs in verschiedenen Versionen und Remixen von Covenant, Schattenmann, FrozenPlasma, Robotiko Rejekto, Rob Dust und Beyond Obsession.

Beyond Obsession werden Eisfabrik auf der ebenfalls am 22.11. startenden Tour begleiten. Ebenfalls mit dabei sind die Durchstarter Intent:Outtake.

Das wird sicher ziemlich „kryothermal“…

Eisfabrik @ Web

www.eismusik.de

facebook.com/eisfabrikofficial

Eisfabrik Live