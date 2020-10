Der „Electrostorm“-Sampler ist zurück! Vol. 9 vereint das beste aus Dark Electronic auf einer CD – 17 zum Teil brandneue und exklusive Tracks zum Preis einer Single!

Es ist eine lieb gewonnene Tradition, auf dem „Electrostorm“ neue Songs, limitierte Remixe und Raritäten etablierter Bands mit den heißesten Newcomern zu vereinen, und wieder gehen wir dabei aufs Ganze: Blutengel sind mit ihrer Hitsingle „Unsterblich“ am Start! Genau wie der Too Dead To Die Track „Tropical Gothic“ und „Interkosmos“ von Rummelsnuff erscheint diese Hymne erstmals auf CD. Solar Fake, Dive und Ashbury Heights gehen noch einen Schritt weiter und sind mit komplett neuen Songs am Start, während Combichrist, Hocico und Ost+Front die Highlights ihrer zum Teil ausverkauften Limited Editions herausgepickt haben. Mit Kiberspassk und Yellow Lazarus geben zudem zwei der spannendsten Newcomer eine Kostprobe ihrer furiosen Sounds und zeigen, dass Dark Electronic nach wie vor lebendig und super spannend ist.

Various Artists – Electrostorm Vol. 9 Solar Fake – I Despise You Too Dead To Die – Tropical Gothic Blutengel – Wir Sind Unsterblich Ashbury Heights – Wild Eyes (feat. Madil Hardis) Solitary Experiments – The Struggle (Midnight Resistance Remix) Blutengel+Hocico – Obscured (Club Version by Hocico) Suicide Commando – Bunkerb!tch Amduscia -…

