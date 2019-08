ELM kündigt die bevorstehende Veröffentlichung seines neuen Albums „Extreme Unspoken Tension“ an und enthüllt mit der 5-Track-EP „Death Of The North“ die ersten Klänge. ELM ist definitiv zurück mit einigen brandneuen unerbittlichen und atemberaubenden High-End-Produktionen elektronischer Musik!



Mit dem Album „Hardline“ und den dazugehörigen EPs wurde Peter Elm sofort als der mit Spannung erwartete neue Nachfolger der Electronic Body Music-Meister wie Nitzer Ebb, DAF und Front 242 aus dem 21. Jahrhundert betitelt.

Advertisement

Heute serviert ELM uns seine charakteristischen Zutaten mit neuer Energie für das ultimative Vergnügen: Starke Rhythmen, aggressive Grundlinien und kraftvolle Vocals und Texte!



“Death Of The North” gibt es in 3 Versionen neben einem zweiten engagierten Club-Hit “Thoughtcrime (Mean-Mugger-Mix)” und dem eingängigen Body-Pop-Song “Thin Line”, einem exklusiven Bonus-Non-Album-Cut …



Bereite dich auf den Ausbruch der extremen unausgesprochenen Spannung in diesem Herbst vor!