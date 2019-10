ELM`s zweites Album

Mit seinem neuen, 13 Titel umfassendem, Album setzt der schwedische Ein-Mann-Angriffstrupp Peter Elm die Messlatte für erstklassiges Old-School-EBM um eine Stufe höher und liefert hier ein echtes,klassisches EBM-Album, das genau zwischen Nitzer Ebbs`s „That Total Age “und DAFs„ Alles ist Gut “ platziert ist. 3… 2… 1… GO! Die neue ELM ist da!

Die Eröffnung „Redemption“ setzt die Stimmung direkt in Szene und versetzt Sie in eine angespannte, verrückte und bedrohliche Atmosphäre à la „Clockwork Orange“, angeführt von Laibach-artigen Martial Beats und narrativen Vocals. Paranoia taucht dann mit „Apocalypse 20160703“, einem noch langsameren und fast dekadenten Trip-Hop-Electro-Cut Titel.

Und genau in diesem sehr unangenehmen Moment des Zweifels packt dich ELM am Hals und schüttelt deinen Arsch mit dem stampfenden, geradlinigen EBM-Hit “Death of the North”! Eine der beliebtesten unaufhaltsamen EBM-Hitmaschinen der Szene ist zurück: härter, dunkler und stärker! Und das Feuerwerk geht einfach weiter mit dem kraftvollen “Cut you down”, dem sehr Nitzer Ebb-artigen “Deathbed Love“ oder der unerbittlichen Explosion der Wut „Mindgame”.

Aber die Dancefloor-Attacken nehmen mit dem rohen “Distracted”, dem hypnotisch aggressiven neuen Club-Hit “Thoughtcrime” oder den erstaunlichen “Switching Addictions”, die mit ihrem erfrischenden Schwefelgelb-meets-Early-Front 242 Sound zu einem wahren Klassiker der Elektro-Musik werden sollen, rasant zu. Mäßig und mit maximaler Lautstärke einnehmen. Auf Aufprall gefasst machen!

ELM @ Web

facebook.com/elmelectro

ELM Live