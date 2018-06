Erasure`s neues Live Album “World Be Live”

Erasure (Andy Bell und Vince Clarke) veröffentlichen “World Be Live” – ein 24 Stücke umfassendes Live-Album, das im Februar in London im Rahmen ihrer “World Be Gone”-Tournee aufgenommen wurde.

World Be Live komplettiert die Alben-Trilogie, die 2017 mit der Veröffentlichung des 17. Erasure-Studioalbums World Be Gone begann und ihre Fortsetzung Anfang diesen Jahres mit World Beyond fand, einer Bearbeitung des World Be Gone-Originalmaterials durch das belgische Echo Collective.

World Be Live wurde zum Abschluss der ausverkauften UK-Tour im Rahmen zweier Shows im Eventim Apolo in Hammersmith im Februar 2018 aufgenommen und bietet Hits aus allen Schaffensphasen Erasures – inklusive zeitloser Welthits wie “Sometimes”, “Oh L’Amour”, “Ship Of Fools”, “Chains Of Love”, “Blue Savannah” und “Stop!”. Dazu gesellen sich mit “Atomic” ein Blondie-Cover und die Hits ihres letzten Albums World Be Gone, inklusive “Love You To The Sky”!