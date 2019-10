Es war einmal: Bysmarque & Snowwhyte Debütalbum

Durch den Wunsch vereint, epische Klänge mit elektronischen Elementen zu kombinieren, wurde 2017 der Grundstein für das Epic Wave Projekt Bysmarque & Snowwhyte von Roman (Synthesizer, Programming, Gesang) und Mel (Gesang, Programming) gelegt.

Nach der Debütsingle „Living It Up”, die den Einstieg in die Top Ten der DAC geschaffte, und deren beatlastigen Nachfolger „Mensch-Maschine” veröffentlicht das Epic Wave Duo Bysmarque & Snowwhyte sein Debütalbum „Once Upon A Time …” am 25. Oktober 2019.

Die Band entführt den Zuhörer in eine elektronische Klangwelt, die bekannte Märchen und Legenden auf eine neue, unerwartete und überraschende Weise präsentiert. Ob Schneewittchen, Shakespeare oder Dornröschen – Bysmarque & Snowwhyte erschaffen eine einzigartige Klangwelt für jede Geschichte.

Die Reise in die dunkle Welt der Märchen geht weiter. Bis Ende des Jahres werden die beiden Musiker auf mehreren Live-Auftritte ihr Publikum zu begeistern wissen, u. a. als Opener für Seelennacht.

Bysmarque & Snowwhyte Live



Bysmarque & Snowwhyte @ Web

bysmarque-and-snowwhyte.com

facebook.com/BysandSnowMusic

instagram.com/bysmarquesnowwhyte