ESA – I Detach

The official music video for the new ESA single: ‘I Detach’.

Written, Produced, Directed and Edited by Jamie Blacker Assistant Producer and Director – Keri Bailey: https://www.keribailey.co.uk Director of Photography – Alex Stagg: https://www.keribailey.co.uk 2nd Unit Director of Photography – Myles Fearnley: https://www.instagram.com/myles_fearnley Assistant Writers: Olivia Grenadine Chloé: https://www.instagram.com/olivia.gren… Keri Bailey: https://www.keribailey.co.uk Myles Fearnley: Myles Fearnley: https://www.instagram.com/myles_fearnley Cast (In order of Appearance) Antagonist Caretaker – Jamie Blacker Prot Mannequin – Olivia Grenadine Chloé: https://www.instagram.com/olivia.gren… Young Caretaker – Nathan Fairchild Savage Dancing Mannequin 1 – Kathryn Marshall: www.kathrynmarshallmovement.co.uk Dancing Mannequin 2 – Ellen Hathaway: https://ellenhathawaydancecompany.co.uk Warehouse Owner – Bretten Lord MUA’s Marlena Stencel: https://www.marlenastencel.com Andreea Calin: https://instagram.com/andreeacalinmua Michelle Hardwick: https://www.instagram.com/michelle_ha… Runner – Olivia Yates Filmed exclusively at Lords Antique and Salvage Centre Ingleton: https://www.lordsantiques.com Special Thanks to Bretten Lord and Robbie Blacker ESA (Electronic Substance Abuse) appears courtesy of Negative gain Productions.

