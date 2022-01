eXcubitors – I don´t care (240V – Remix)

I don´t care taken from our new CD Album Another Dimension. New Remix Version (240V Remix) 2022 by sasH | eXcubitors.

Video Credits: Directed by sasH 4eck Cutting/Edition/Production by sasH 4eck (C) 2022 4eck-Studios Song Credits: ################################ Artist: eXcubitors ################################ Song: I DON´T CARE (240V – Remix) Release: 30th of january 2022 ———————————————————————– Duration: 5 minutes 18 secs BPM: 130 Year: 2022 Producer: sasH 4eck Vocals: sasH 4eck Lyrics: J. Seifriedsberger / sasH 4eck

eXcubitors @ Web

eXcubitors Live

Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.