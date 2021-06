Die mittlerweile vierte Singleauskopplung “Perfektes Herz” von f.o.d. geht ins Herz und von da direkt in die Beine. 🙂 f.o.d. – “Perfektes Herz” Newado records / Soulfood Music Distribution / Believe digital “Perfektes Herz” ist am 28.05.2021 auf allen Streaming- und Downloadportalen erschienen.

Song: f.o.d. (Daniel Kretschmer, Andreas Gruber, André Gierke) Text: Marco Donath (Gesichtskino) Musik und Produktion: Daniel Kretschmer & SE Productions Mix & Mastering: Daniel Kretschmer & SE Productions Videoproduktion: Dorian Brock (https://www.youtube.com/user/Kaeserand) Kamera & Fotos: Andreas Görl (https://pixxelgewitter.de)