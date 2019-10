Face The Beat: Session 5

Vor fast genau 3 Jahren startete das Side-Line Magazine die vierte Ausgabe der Side-Line powered Charity Compilation Serie “Face The Beat”. Es war die am häufigsten heruntergeladene Compilation aller Zeiten und blieb wochenlang in den Bandcamp TOP 10. Und…. es hat auch einen absoluten Rekord an Spenden gebracht!

Jetzt steht die fünfte Ausgabe bereit, die wahrscheinlich der dunkelste aller “Face The Beat”-Zusammenstellungen ist. Und wieder einmal bekommt man Tracks von vielen neuen Bands, sehr jungen Bands, mehreren Label losen Bands sowie auch von einigen etablierten Bands aus der ganzen Welt, die eine breite Palette an Dunkler Elektronik anbieten.

Wie beim letzten Mal gehen alle Spenden an wohltätige Zwecke. Mit dem Geld soll in die Bildung junger Kinder in Ländern der Dritten Welt investiert werden.