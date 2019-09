Faderhead auf Asteria Tour

Faderhead’s 10. Studioalbum “Asteria” erscheint im Oktober 2019 und klingt düsterer denn je. Eine musikalische Entwicklung mit der wohl nur die wenigsten gerechnet haben! Natürlich besucht der Hamburger mit den neuen Songs auch wieder die deutschen Clubs um die aktuell wohl beste Dark Electro Show der Szene zu präsentieren. Auf gar keinen Fall verpassen!

Support: ALIENARE

You are what you create. ALIENARE haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie vor allem eines sind: Eine Liveband! Bei ihren Shows feuern sie von Mal zu Mal ein energetisches visuelles und musikalisches Feuerwerk ab. Zwischen düsterem Wave und tanzbarem Synthpop liefern sie eine einzigartige Mischung für Jedermann. Mit vergangenen Shows wuchs auch die frenetische Fanbase und damit die Anzahl der Träger der grünen Krawatten, die sich als markantes Markenzeichen durchgesetzt hat.





im Anschluss: RETURN OF THE LIVING DEAD Party

