Frame Of Mind`s “At The End Of Your World”

Frame Of Mind veröffentlichen ihr Album “At The End Of The World” am 14.12.2018.

Nach langer Schaffenspause läutete Frame of Mind in 2017 mit dem Album “Resurrected” sein überraschendes Comeback ein. Als Band der frühen Stunde prägten sie schon in den späten 80er Jahren den harten Industrial Electronic Sound der Frankfurter Szene mit.

Nun legen Frame of Mind mit einem neuen Album nach. „At the end of your world“ ist die konsequente Weiterentwicklung und zeigt in 17 Songs die Bandbreite der Erfahrung von musikalischem Songwriting und intelligentem Storytelling. Von harten Beats, Soundcollagen bis hin zu ruhigeren Balladen – das Album ist eine musikalische Reise durch sehr abwechslungsreiche und tiefe Songs. Die digitale Single „Nothing else to do“ wird als Vorbote zum Album erhältlich sein, inklusive Remixe befreundeter Künstler.