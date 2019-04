Dass Frozen Plasma von Beginn ihres Bestehens an gesellschaftskritische Themen aller Art in ihren Texten intelligent verpackt und nicht plakativ verarbeiten, ist mittlerweile den meisten Szenegängern bekannt. Dass dies von einigen nicht unbedingt als typisches Frozen Plasma Attribut gesehen wird ist der Arbeitsweise von Texter und Songwriter Vasi Vallis geschuldet. Er verpackt besonders kritische Texte in tanzbare Clubsongs, (Tanz die Revolution, Warmongers, Murderous Trap) oder traurige Themen in fröhliche anmutende Melodien (Irony)

Mit „Safe Dead Harm“, der ersten Single Auskoppelung aus dem kommenden, vierten Album, melden sich Frozen Plasma mal wieder stilistisch unerwartet zurück. Mit einem Mix aus Old-School Elementen, einem teilweise ungewohnt Aggressiv-Monotonem Gesang von Felix Marc, sowie gewohnt hymnischen Elementen zeigt das Duo, wie vielfältig und doch unverwechselbar sein Output sein kann. Düster, treibend, erlösend.

Nach der 2018er Version bringt die Band nun einen physischen Tonträger auf den Martk, streng limitiert auf 500 Exemplare weltweit, und als Teil 1 eines 2CD Sets wurde die MCD/EP ordentlich erweitert. Gleich 6 Tracks (inkl. den beiden „Original Versionen“), einer 2019er Version, Remixen von Ruined Conflict und ES23, sowie einem „Minimal Acid Remix“, zeigen die düstere Seite der Band. Ein Angriff auf die Tanzflächen!

Dies wird mit der zweiten Single „Gefühlsmaschine“ weiter zelebriert. Ein gnadenlos zum Tanzen animierender Track, in dem das aktuelle und sehr ernste Thema der Vermischung von virtueller und echter Welt. Der Verwechslung von virtueller und echter Realität. Der Flucht aus der gewohnten in eine Traumwelt. Der Diskrepanz zwischen maschineller, durch uns selbst algorithmisch gesteuerter Simulation von Wärme und unserem Verlangen nach echten Gefühlen und Geborgenheit. Gebündelt im Kunstwort „Gefühlsmaschine“, wütend und ausdrucksstark gesungen von Felix Marc.